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Фильм «Королевская игра» о шахматах эксклюзивно вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Королевская игра»

Драма «Королевская игра», снятая по мотивам новеллы Стефана Цвейга, рассказывает о страсти к шахматам в условиях войны. Фильм можно посмотреть эксклюзивно в Wink.

Действие фильма «Королевская игра», происходит в Австрии накануне Второй мировой войны: юрист Йозеф Барток не успевает покинуть оккупированную нацистами Вену и попадает в застенки гестапо. Барток отказывается от сотрудничества с гестаповцами. Пытки и одиночная камера едва не сводят его с ума, и есть только один способ сохранить разум — шахматы.

Фильм «Королевская игра»доступен эксклюзивно в видеосервисе Wink. Посмотреть его можно за 349 рублей, купив навсегда в высоком качестве, или за 150 рублей, взяв в аренду на два дня. В обоих случаях картину можно обменять на другой фильм, если жанр или сюжет не понравится зрителю.

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