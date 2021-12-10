Фильм «Королевская игра» о шахматах эксклюзивно вышел в Wink

Драма «Королевская игра», снятая по мотивам новеллы Стефана Цвейга, рассказывает о страсти к шахматам в условиях войны. Фильм можно посмотреть эксклюзивно в Wink.

Действие фильма «Королевская игра», происходит в Австрии накануне Второй мировой войны: юрист Йозеф Барток не успевает покинуть оккупированную нацистами Вену и попадает в застенки гестапо. Барток отказывается от сотрудничества с гестаповцами. Пытки и одиночная камера едва не сводят его с ума, и есть только один способ сохранить разум — шахматы.

Фильм «Королевская игра»доступен эксклюзивно в видеосервисе Wink. Посмотреть его можно за 349 рублей, купив навсегда в высоком качестве, или за 150 рублей, взяв в аренду на два дня. В обоих случаях картину можно обменять на другой фильм, если жанр или сюжет не понравится зрителю.