Домашние кошки оказались психопатами

Практически каждая домашняя кошка имеет выраженные признаки психопатии, выяснили британские ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса.

Исследователи опросили владельцев кошек, используя специальный документ. Он включал 46 утверждений, которые помогли хозяевам описать поведение своих питомцев и выявить модели поведения кошек.

Например, там были такие утверждения: «Моя кошка громко мяукает или воет без видимой причины», «Моя кошка без причины бегает по дому» и «Кажется, моя кошка не чувствует себя виноватой из-за плохого поведения», пишет ScienceDirect.

Оказалось, что результаты тестирования подтверждают наличие практически у всех кошек признаков психопатии. Например, об этом свидетельствуют отсутствие сочувствия и раскаяния, недружелюбное отношение к людям и другим домашним животным.