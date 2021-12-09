НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Авиасообщение с малыми аэропортами возобновят на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
181 0
Фото: © правительство Республики Алтай

Авиасообщение с двумя отдаленными районами Республики Алтай, приостановленное в октябре из-за новых требований безопасности, 13 декабря возобновится после изменения нормативов для небольших авиаплощадок, сообщили власти региона.

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» 5 октября прекратила местные рейсы в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов. Это произошло из-за федерального постановления, ужесточившее требования безопасности к малым аэропортам. После возникшего резонанса 29 ноября Правительство РФ смягчило эти требования.

«Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" с 13 декабря возобновляет полеты по маршрутам Горно-Алтайск – Кош-Агач - Горно-Алтайск и Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Let L-410», – сказано в сообщении.

Регулярные полеты по этим направлениям в Республике Алтай начались с апреля прошлого года.

Еще по теме
Прокуратура призвала ужесточить санкции за задержку авиарейсов
Новые турникеты поставили на «Речном вокзале» впервые с 70-х годов
Новый скорый поезд свяжет Томск и Новосибирск
Проезд подорожает в Новосибирске
смотреть все
Республика Алтай #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Авиасообщение с малыми аэропортами возобновят на Алтае
Дореволюционный фонтан восстановят в Бийске
Новосибирского полицейского осудили за взятку лапшой «Ролтон»
Подготовка к Новому году мешает новосибирцам работать
Самое популярное
Ученый случайно искривил пространство и время
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
Наука объяснила, почему вакцинация не остановила коронавирус
Рассекречена неприятная особенность S.T.A.L.K.E.R. 2
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
37
Лавров и Блинкен устроили перепалку по поводу Украины
29
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
27
Опубликована карта «вторжения» России на Украину
27
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
25
Кремль исключил воссоздание СССР
Sibnet.Ru