Авиасообщение с малыми аэропортами возобновят на Алтае

Авиасообщение с двумя отдаленными районами Республики Алтай, приостановленное в октябре из-за новых требований безопасности, 13 декабря возобновится после изменения нормативов для небольших авиаплощадок, сообщили власти региона.

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» 5 октября прекратила местные рейсы в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов. Это произошло из-за федерального постановления, ужесточившее требования безопасности к малым аэропортам. После возникшего резонанса 29 ноября Правительство РФ смягчило эти требования.

«Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" с 13 декабря возобновляет полеты по маршрутам Горно-Алтайск – Кош-Агач - Горно-Алтайск и Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Let L-410», – сказано в сообщении.

Регулярные полеты по этим направлениям в Республике Алтай начались с апреля прошлого года.