Зрители выбрали лучшие сериалы и фильмы года

«Черная вдова» и «Локи» стали лучшими фильмом и сериалом года по версии People's Choice Awards, исполнители главных ролей Скарлетт Йоханссон и Том Хиддлстон названы лучшими актерами года.

Ежегодная церемония награждения премией People's Choice Awards, которую присуждают деятелям поп-культуры по результатам зрительского голосования, состоялась в Санта-Монике, штат Калифорния, сообщает Entertainment Weekly.

«Черная вдова» – первый фильм четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel получил награду в номинации «Фильм года», умудрившись обойти легендарную «Дюну», первый фильм Marvel про азиатского супергероя «Шан-Чи и легенда о десяти кольцах», второго «Венома» и другие успешные проекты этого года. Скарлетт Йоханссон с ролью шпионки Наташи Романофф стала лучшей в номинации «Любимая драматическая киноактриса».

Дуэйн Джонсон получил сразу три награды, его отметили как «Лучшего комедийного актера», «Лучшего киноактера» и удостоили номинации «Народный чемпион».

Боевиком года стал проект Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Звездой экшена 2021 года» назвали Симу Лю, сыгравшего супергероя Шан-Чи.

«Лучшим сериалом» года стал «Локи» производства студии Marvel, а Том Хиддлстон, вновь воплотивший на экране бога хитрости и обмана, назван «Лучшим актером сериала».

Награды получили и музыканты. Певцом и певицей года стали рэпер Lil Nas X (Монтеро Хилл) и певица Адель соответственно, популярный южнокорейский бойз-бенд BTS названы «Группой года», их хит «Butter» стал «Песней года». «Открытием года» стала Оливия Родриго, ее сборник «Sour» удостоился приза в номинации «Альбом года».

Премия People's Choice Awards была организована в 1975 году, сейчас победителей выбирают с помощью онлайн-голосования в 40 категориях среди актеров кино и телевидения, музыкантов.