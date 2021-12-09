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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
DTF
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Фото: © GSC Game World

Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World поделились подробностями своего проекта. В частности, игра будет рассчитана на одного игрока, а бесплатный мультиплеер добавят уже после выхода экшена.

Действие S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl развернется в наши дни, при этом игра станет прямым продолжением популярной франшизы, поэтому игроки смогут увидеть хорошо знакомых мутантов и различные группировки из предыдущих проектов студии.

При этом новые враги тоже будут — например, пси-олень, который вызывает своих двойников. Разработчики сделают аномалии еще опаснее, их будет целых три вида. Особое внимание уделяется элементам выживания — игрокам потребуется спать и есть, чтобы выжить в Зоне.

Ключевым преимуществом игры создатели назвали нелинейность сюжета. Каждый выбор игрока будет влиять на финал и поощрять на повторные прохождение. С учетом квестов сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 рассчитан примерно на 100 часов реального времени.

Кроме этого, в игре реализуют открытый мир размером 64 квадратных километра — это примерно в два раза больше, чем в GTA V. Пользователям предстоит исследовать самые разные локации — от секретных лабораторий и мрачных подземелий до открытых пустошей.

Что касается графики, то S.T.A.L.K.E.R. 2 использует новейшие технологии Unreal Engine 5 под названием Nanite и Lumen, что обеспечит небывалую детализацию с минимизацией нагрузки на видеокарту и глобальное освещение.

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Игры #Экшены
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