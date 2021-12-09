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Эксперты выбрали главный цвет 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты Института цвета Pantone в США определили главный цвет 2022 года, им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного окраса под названием Very Peri, сообщается на сайте организации.

«Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность», — говорится в сообщении.

Института цвета Pantone — исследовательский центр, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и другие отрасли. Организация определяет главный цвет с 2000 года.

Pantone 17-3938 Very Peri
Pantone 17-3938 Very Peri
Фото: © Pantone

В 2021 году эксперты Pantone выбрала сразу два главных цвета года — глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).

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