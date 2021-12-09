Истребители Су-57 получат «неотвратимое оружие»

Истребитель Су-57 вооружат гиперзвуковым оружием, сообщил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов. Кроме этого, с 2027 года самолет пойдет в войска уже с новым двигателем.

«Испытания самолета с новым двигателем должны быть завершены к 2024 году. В целом, испытания с доведением двигателя второго этапа продлятся до 2026 года, поставка самолетов в новом облике запланирована в рамках новой госпрограммы вооружения с 2027 года», — сказал Ельчанинов.

По его словам, это будет порядка 25 машин из числа 76 в рамках уже заключенного долгосрочного контракта. Предполагается, что к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.

Первые Су-57 выпускаются в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель «второго этапа», который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, начали испытывать в декабре 2017 года.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов целей. При этом гиперзвуковые ракеты на данном этапе развития технологий считаются «неотвратимым» оружием, так как их фактически невозможно перехватить.