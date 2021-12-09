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Прокуратура призвала ужесточить санкции за задержку авиарейсов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай

Генпрокуратура предложила ужесточить наказание для авиакомпаний за задержку регулярных рейсов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Генеральной прокуратурой России установлены пробелы нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров. Соответствующая информация направлена в правительство», — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, сейчас разрабатывается новая редакция кодекса с участием министерства транспорта, предусматривающая «установление ответственности авиаперевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте».

В Генпрокуратуре указали, что число задержек авиарейсов российскими перевозчиками выросло в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Среди причин называются опоздание самолетов, технические неисправности, отсутствие резервных бортов и метеоусловия.

В отдельных случаях при задержке воздушных судов перевозчики не соблюдали права пассажиров на гарантированные законодательством услуги: обеспечение напитками и горячим питанием, размещение в гостиницах.

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