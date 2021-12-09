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Автоэксперт удивил количеством необходимых знаков аварийки при ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Все участники ДТП должны выставить знаки аварийной остановки, напомнил руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Знаки должны выставить все участники ДТП, неважно, правы вы или виноваты, впереди вы или сзади», — написал Шумский в Telegram.

Если участников трое, четверо, пятеро - знаков должно быть столько же (2.5 ПДД). Во дворе ставить аварийный знак имеет смысл только возле машины, хотя формально положено не менее 15 метров от ДТП. При этом знак может загородить и без того узкий проезд.

«Вы думаете, я преувеличиваю? Мне регулярно пишут подписчики, которых сотрудники ГИБДД штрафуют за второй, третий невыставленный знак при ДТП — 1 тысячу рублей (12.27.1 КоАП)», — добавил он.

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Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

Uynachalnica

В ответ не Украину стирать с земли будут, а СШП!

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Disobedient

Еще один кокаиновый наркоман.))) Понимаю еще когда содержанок своих министрами обороны в ес назначают....
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