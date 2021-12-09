НАВЕРХ

Вратарь «Сибири» Сятери сыграет против России на Кубке Первого канала

Источник:
Sibnet.ru
100 0
Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Основной вратарь «Сибири» Харри Сятери приглашен в сборную Финляндии для участия в Кубке Первого канала, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. На турнире выступят пять команд: Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, Канада. Обычно турнир проходит между европейскими командами, в этом розыгрыше также будет принимать участие сборная Канады, которая таким образом будет осуществлять подготовку к зимним олимпийским играм 2022.

Защищать ворота сборной России на Кубке Первого канала будут Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА). Харри Сятери, который играет за «Сибирь» уже третий сезон, будет выступать за Финляндию.

В текущем сезоне КХЛ Сятери по итогам 10-й недели регулярного чемпионата был признан лучшим вратарем. На тот момент по воротам голкипера было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,59%. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,67.

Еще по теме
«Авангард» проиграл «Ак Барсу» на встрече в Дубае
Матч «Авангарда» и «Ак Барса» в Дубае станет частью шоу
Крышу смонтировали на новой «Арене Омск»
Губерниев запустил флешмоб в поддержку бросившего перчатку Панарина
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
США объявили бойкот Олимпийских игр в Китае
07.12.2021 08:30
info.sibnet.ru
Тренер Ильин не надел маску и сорвал заседание суда
25.11.2021 16:50
info.sibnet.ru
Туристическая полиция появилась в Новосибирске
24.11.2021 14:14
info.sibnet.ru
Чемпионку мира будут судить за оскорбление полиции
24.11.2021 10:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Disobedient

Еще один кокаиновый наркоман.))) Понимаю еще когда содержанок своих министрами обороны в ес назначают....

Uynachalnica

В ответ не Украину стирать с земли будут, а СШП!
Sibnet.Ru