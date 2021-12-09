Вратарь «Сибири» Сятери сыграет против России на Кубке Первого канала

Основной вратарь «Сибири» Харри Сятери приглашен в сборную Финляндии для участия в Кубке Первого канала, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. На турнире выступят пять команд: Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, Канада. Обычно турнир проходит между европейскими командами, в этом розыгрыше также будет принимать участие сборная Канады, которая таким образом будет осуществлять подготовку к зимним олимпийским играм 2022.

Защищать ворота сборной России на Кубке Первого канала будут Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА). Харри Сятери, который играет за «Сибирь» уже третий сезон, будет выступать за Финляндию.

В текущем сезоне КХЛ Сятери по итогам 10-й недели регулярного чемпионата был признан лучшим вратарем. На тот момент по воротам голкипера было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,59%. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,67.