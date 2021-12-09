Глава Генштаба ВС России предостерег Украину от провокаций

Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. <...> В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», — приводит ТАСС слова Герасимова.

Он подчеркнул, любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться. При этом он отметил, что информация о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину является ложью.

«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства», — сказал Герасимов.