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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Генштаба ВС России предостерег Украину от провокаций

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. <...> В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», — приводит ТАСС слова Герасимова.

Он подчеркнул, любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться. При этом он отметил, что информация о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину является ложью.

«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства», — сказал Герасимов.

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Оборона #Военная политика #Конфликты #Мир
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Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

Uynachalnica

В ответ не Украину стирать с земли будут, а СШП!

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Disobedient

Еще один кокаиновый наркоман.))) Понимаю еще когда содержанок своих министрами обороны в ес назначают....
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