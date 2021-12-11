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«Сибирь» откроет длинную домашнюю серию с сильным соперником

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Серия из восьми домашних игр для хоккейного клуба «Сибирь» стартует в субботу, 11 декабря. Первый матч новосибирская команда проведет с одним из сильнейших соперников КХЛ челябинским «Трактором».

Матч «Сибирь» — «Трактор» пройдет в субботу, 11 декабря, в 17.30 по местному времени. Челябинская команда занимает вторую строчку турнирной таблицы в Восточной конференции.

В этом сезоне «Сибирь» сыграла с «Трактором» трижды, новосибирцы одержали одну победу в основное время со счетом 2:0, и дважды проиграли со счетом 3:2 (один проигрыш в овертайме и один по буллитам).

Также в домашней серии ХК «Сибирь» сыграет с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар» (12 декабря), с ярославским «Локомотивом» (21 декабря), с питерским СКА (25 декабря), с уфинским «Салаватом Юлаевым» (27 декабря), с нижнекамским «Нефтехимиком» (29 декабря).

Еще две игры домашней серии сибиряков ждут после Нового года. 3 января «Сибирь» сыграет с «Ак Барсом», а 5 января — со «Спартаком».

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DoDa

Мне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?

jeryakob

щас там не меньше по результатам если судить и вывезенным семьям, деньгам

Алекс555

Да,если дети живут за границей естественно можно влиять спокойно и ставить условия.

Dima73

Всего то?155 125 000 руб,это же мелочь.У всех родителей есть такая заначка.Лекарство для небожителей.
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