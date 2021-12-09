Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград

Переименование Архангельска в Путинград привлечет туристов, а чиновники не смогут работать плохо, заявил бывший мэр города Александр Донской.

Донской в Instagram предложил переименовать город в Путинград, объяснив свою инициативу тем, что тогда «точно никто из чиновников не будет косячить в Архангельске».

«На мой взгляд, то, что город будет называться именем Путина, даст возможность привлечь в город инвестиции, реализовать программу развития Архангельска, привлечь туристов. В городе с таким названием чиновники, депутаты не смогли бы работать плохо», — прокомментировал экс-мэр «Газете.Ru».

Донской был мэром Архангельска с 2005 по 2008 годы. Оставил пост после скандала о поддельном дипломе Северной академии предпринимательства. Основатель Музея эротического искусства «Точка G» в Москве.