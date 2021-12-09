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Подготовка к Новому году мешает новосибирцам работать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Подготовка к Новому году снижает работоспособность у половины новосибирцев, сообщает сервис Зарплата.ру.

В декабре 46% новосибирцев работают хуже обычного. При этом в большей степени страдает эффективность у женщин (64%), чем у мужчин (36%), потому что они чаще заняты в новогодних приготовлениях.

Кроме подготовки к празднику среди основных причин, которые мешают новосибирцам работать в декабре – невозможность сосредоточиться перед долгими выходными, необходимость поздравлять партнеров или коллег, расслабленная обстановка и всеобщее нежелание добросовестно выполнять свои обязанности в декабре.

Так, 31% респондентов признались, что перед Новым годом им сложно фиксироваться на работе – все мысли только о долгожданном отдыхе, 18% сотрудников вынуждены тратить время на поездки и поздравления партнеров.

Еще 15% сотрудников придумывают и покупают подарки партнерам, 13% не могут перестать думать о том, хватит ли денег на подарки родным и близким, 7% отвлекают коллеги, постоянно желающие отпраздновать грядущие события с шампанским. Затруднились с ответом 16% опрошенных.

При этом 11% респондентов хотели бы полностью отменить празднование Нового года на рабочих местах.

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Новосибирск #Рынок труда
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