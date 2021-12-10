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Последний выпуск 10-го «Голоса» с Градским покажут на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Вторая часть этапа нокауты выйдет на Первом канале в пятницу, зрители увидят последний выпуск, в котором еще до смерти успел сняться музыкант Александр Градский.

Во нокаутах решится, кто из участников пройдет в четвертьфинал. От каждой команды выступят по три артиста, наставник выбирает одного музыканта, который пройдет дальше. Двое остальных покинут проект, если кого-то не спасет другой наставник.

В первой части нокаутов возможностью спасти одного участника из чужой команды воспользовались Дима Билан и Пелагея. К Билану присоединилась Юлия Курганова из команды Градского, а к Пелагее — Виктор Кириллов, также подопечный Градского.

В четвертьфинал также уже прошли Ильхом Тагиров (команда Билана), Александр Волкодав (команда Пелагеи), Алишер Каримов (команда Градского) и Юрий Навроцкий (команда Леонида Агутина).

Выпуски нокаутов были сняты за несколько дней до смерти Градского. В память о наставнике Первый канал принял решение о доведении сезона до конца. Форма проведения последних трех выпусков, которые будут транслироваться в прямом эфире, будет принята в ближайшее время.

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