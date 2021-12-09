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Экономист увидел непонятный рост в ценах на алкоголь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Производители алкоголя объяснили рост цен на продукцию подорожанием пшеницы, но это не совсем соответствует действительности, сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Экономист разобрал подорожание алкоголя из-за пшеницы, из которой делается спирт, на примере водки. При минимальной цене в 230 рублей себестоимость собственно водки в бутылке составит около 36 рублей и еще шесть рублей прибыли сверху для производителя. А остальные примерно 190 рублей — это акциз, НДС, наценка розничного продавца и транспорт, рассказал Черников агентству «Прайм».

«Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на девять рублей. Но не на 30-40, которые заявляются», — отметил экономист.

По его мнению, это означает, что есть какие-то другие, более тонкие факторы поднятия цены — например, негативные ожидания.

«Не секрет, что с 1 января 2022 года вырастет на 4-5% алкогольный акциз. Производители, вероятно, ожидая обусловленного этим снижения спроса, уже сейчас пытаются эти ожидаемые потери компенсировать», — предположил Черников.

Другие алкогольные напитки более сложны в ценообразовании, чем водка, но из-за роста акциза и, в целом, негативных ожиданий они тоже должны вырасти в цене к Новому году.

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Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Disobedient

Еще один кокаиновый наркоман.))) Понимаю еще когда содержанок своих министрами обороны в ес назначают....

Uynachalnica

В ответ не Украину стирать с земли будут, а СШП!
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