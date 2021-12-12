Поставщики заявили о резком скачке цен на вино в 2022 году

Виноделы намерены увеличить цены на 20–25% на свою продукцию из-за плохого урожая винограда, а также возросших издержек на производство и логистику, об этом поставщики уведомили российские торговые сети.

Плохие погодные условия стали причиной неурожая в Италии, Испании и Франции. Именно на эти три страны приходится 45% мирового производства вина. Они же являются и крупнейшими поставщиками алкогольных напитков в Россию, приводит РБК данные поставщиков.

В Италии и Франции в этом году был «критически плохой урожай». В некоторых регионах предложение винограда снизилось на 20–30%. Также выросли издержки на производство и логистику, объяснил ситуацию один из импортеров винной продукции.

Крупные импортеры вина и розничные сети в рамках закупочных переговоров на будущий год получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости продукции. Импортеры рассчитывают нивелировать рост цен на вино до 10–15%