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Wink представит самую большую коллекцию корейских сериалов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цифровой видеосервис Wink представил подборку из более чем 60 популярных корейских сериалов, а в 2022 году коллекция увеличится вдвое и станет одной из самых больших на рынке российских онлайн-кинотеатров.

В Wink появился раздел «Корейские фильмы и сериалы», который включает несколько десятков картин разных жанров. Среди них как проверенные рейтингами и временем хиты, так и новинки 2021 года. В коллекции есть эксклюзивные картины и бесплатные фильмы и сериалы. 

В подборку входят такие сериалы как «Ее личная жизнь», «Монстр», «Поезд», «Дневник психопата», «Великий соблазнитель», «Незнакомец», «Я не робот». Из фильмов — «Первый клон», «Паразиты», «Служанка», «Поезд в Пусан».

Корейская волна накрыла мир еще в 2000-х, когда люди начали интересоваться азиатской массовой культурой, погружаясь во все ее аспекты, от кухни до поп-музыки. Но только в последние годы на вершине этой волны оказалось кино.

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