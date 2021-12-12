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Финансист предупредила об опасности «мертвых» банковских карт

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Владение неиспользуемыми («мертвыми) банковскими картами может привести к нежелательным последствиям, предупредила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.

В некоторых случаях за такие карты может списываться комиссия, рассказала эксперт в беседе с РИА Новости. «Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», — пояснила Семерикова.

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Кроме того, при переходе на другой зарплатный проект, бесплатное обслуживание карты становится платным. К тому же пока клиент не закроет карту, банк хранит его персональные данные, в связи с чем возникают их утечки, отметила эксперт.

«Самое безобидное, что может произойти - это звонки из колл-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны. Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки», — заключила она.

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