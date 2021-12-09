Marvel снимет сиквел «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Фото: © кадр из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Сценарий и режиссуру сиквела «Шан-Чи и легенда десяти колец» возьмет на себя создатель оригинального фильма Дестин Дэниел Креттон.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» официально в работе, сообщает портала Variety. Помимо «Шан-Чи 2», постановщик вместе с командой Кевина Файги будет трудиться и над неким загадочным сериалом кинематографической вселенной Marvel.

Креттон заключил с Disney многолетний контракт и теперь под баннером своей новой производственной компании Family Owned планирует выпускать разнообразный контент для различных платформ семейной корпорации, включая сервис Hulu.

Оригинальный фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» вышел в кинотеатрах в начале сентября и даже смог установить кассовый рекорд Дня труда (94,6 миллиона долларов), а общий бокс-офис кинокомикса сейчас составляет 431,9 миллиона долларов.