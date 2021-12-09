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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ объявил о планах экипировать работников экзоскелетами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Ульяновский автомобильный завод рассматривает возможность наладить процесс сборки в экзоскелетах, сообщило предприятие в соцсетях.

«Девайс уже протестировали сотрудники предприятия. Новшество пропорционально усиливает движения человека, тем самым снижает нагрузку на организм. Работоспособность людей увеличивается, а вероятность производственных ошибок стремится к нулю», — говорится в сообщении.

Презентация экзоскелетов на УАЗе прошла в ноябре, рассказывала корпоративная газета предприятия «Панорама». Технологии представила российская компания Exorise. Сотрудники испытали модели X-Soft и X-Soft Lady при выполнении работ по перемещению и складированию комплектующих, а также в ходе работы по установке колес.

Особенностями экзоскелетов называли модульность конструкции, расширяющей адаптированность продукта к конкретной задаче; способность «запоминать» человеческий образ и форму; разгрузку мышц спины при работе с активными наклонами за счет возвратного действия силовых элементов без пружин; а также дисциплинирующее воздействие на осанку при работе.

«Из комментариев, полученных от сотрудников, принимавших участие в испытании, стало понятно, что ощущения при работе в экзоскелетах необычные и к моделям надо привыкнуть, но в целом плюсы у данных моделей есть», — отмечалось в газете.

Тема: Русские машины
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