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Госдума притормозила отмену обязательного техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Законопроект об отмене обязательного техосмотра вряд ли успеют принять до конца 2021 года, так как там много поправок, сообщила помощница зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева Марина Финагина.

«Там много изменений, так что срок точно будет больше. На данный момент нет информации, что он будет рассмотрен в декабре», — цитирует Финагину «Газета.Ru».

Законопроект прошел первое чтение 9 ноября. Изначально ожидалось, что второе чтение состоится через месяц, заявлял один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по транспорту, член фракции «Единая Россия» Евгений Москвичев.

От обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам и используются в личных целях. Процедура должна стать добровольной только для физических лиц. Для такси и другого транспорта, используемого в коммерческих целях для перевозки пассажиров, она будет обязательной. Проходить техосмотр придется при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при продаже машины, которая старше четырех лет.

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