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Трехлетняя травля одноклассницы в Тогучине дошла до СК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи проводят проверку информации о трехлетней травле девочки ее одноклассниками, которая дошла до травмы руки, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В СМИ появилась информация, что в школе № 2 имени В.Л. Комарова в Тогучине ученица на протяжении трех лет подвергается агрессии со стороны учеников школы. Кроме того, в сообщении говорится, что «жестокие игры привели к травме руки».

«Я работаю в этом классе и сказать, что ее обижают, не могу. Дети общаются между собой и допускают какие-то вещи. К сожалению, многие в адрес друг друга говорят неприятные слова, это бывает», — сказала «Вести. Новосибирск» директор школы № 2 им. В. Л. Комарова г. Тогучина Елена Ситникова.

После того, как дело дошло до травмпункта, в соседней школе согласились принять ребенка, а хирург передал заключение в полицию.

Следователи также начали доследственную проверку. Также проверку проведет прокуратура, она оценит, какие действия предпринимали учителя и руководство школы для предотвращения инцидента.

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