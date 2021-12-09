США и НАТО изучат вопрос о гарантиях безопасности России

Соедиенные Штаты с четырьмя своими ключевыми союзниками по НАТО — Великобританией, Францией, Германией и Италией — изучат вопрос о предоставлении гарантий безопасности России, заявил президент США Джо Байден.

«Позитивная новость заключается в том, что до сих пор наши команды поддерживали постоянный контакт», — сказал Байден, имея в виду переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о проведении встреч на высоком уровне. Не только с нами, но минимум с четырьмя нашими ключевыми союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее по поводу опасений России относительно НАТО в целом, а также того, сможем ли мы достичь каких-то договоренностей, касающихся снижения напряженности на восточном фланге», — цитирует ТАСС Байдена.

Путин ранее призвал НАТО начать переговоры для предоставления России гарантий безопасности. Москва настаивает на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент.

Путин и Байден провели во вторник, 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.