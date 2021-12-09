«Черная пурга» в Норильске привела к массовой аварии

Штормовое предупреждение объявлено в Норильске из-за «черной пурги», непогода уже привела к массовому ДТП и другим происшествиям.

Власти объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Администрация города рекомендует ограничить движение по городу всех видов транспорта и оставаться дома в связи с ухудшением метеорологических условий.

Согласно прогнозу, в четверг в Норильске ожидается снег, метель, видимость менее 1 тысячи метров, ветер с порывами до 22–27 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем до 23 градусов мороза.

В Талнахе с крыши одного из жилых домов сорвало профлист, который разбил окно в здании напротив.

Массовая авария случилась вечером в среду. По предварительным данным полиции, водители автомобилей ехали слишком быстро для такой погоды. В итоге столкнулось несколько машин, в аварии никто не пострадал.