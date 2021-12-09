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Селедка под шубой подорожала больше, чем оливье

Источник:
«Российская газета»
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Фото: N509FZ / CC BY-SA 4.0

Стоимость новогоднего салата "Селедка под шубой" выросла почти на четверть (24,9%) по отношению к 2020 году, подсчитали эксперты компании «НЭО Центр».

За основу компания взяла рецепт Росстата: сельдь соленая (350 грамм), яйца куриные (2 штуки.), майонез (300 грамм), картофель (400 грамм), лук (100 грамм), свекла (300 грамм), морковь (200 грамм). Из этих расчетов стоимость салата составила 207,2 рубля.

Подорожал основной ингредиент — сельдь соленая. Ее цена выросла на 8,3% и составила 220 рублей за килограмм. «В этом году российские рыбаки выловили мало крупной сельди, именно она идет на изготовление пресервов филе сельди. Цены на такое сырье выросли примерно на 25%», — сказал «Российской газете» председатель Рыбного союза Александр Панин.

Сильнее всего подорожал картофель - на 44,5%, с 24,9 до 44,5 рубля за килограмм. Другие овощи подорожали меньше: цены на свеклу столовую выросли на 26,8%, до 38,8 рубля, морковь — на 21,7%, до 45,4 рубля, лук репчатый — на 13,9%, до 31,7 рубля за килограмм.

Десяток куриных яиц стал стоит больше на 5,7% (в среднем 79,7 рубля). Также существенно подорожал майонез — на 19,8%, до 241,9 рубля за килограмм.

Накануне Руспродсоюз подсчитал, что стоимость оливье за год увеличилась на 20,7%. В лидерах роста цен тоже овощи. В течение последних 20 лет в России снижаются площади у личных хозяйств, а они выращивают больше половины всего объема картофеля и овощей.

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Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Disobedient

Еще один кокаиновый наркоман.))) Понимаю еще когда содержанок своих министрами обороны в ес назначают....

Uynachalnica

В ответ не Украину стирать с земли будут, а СШП!
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