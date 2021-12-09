Депутаты Госдумы повысят зарплаты помощникам

Депутаты Госдумы приняли решение повысить зарплаты своим помощникам с 300 тысяч до 387 тысяч в связи с увеличившейся нагрузкой на парламент — документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

«С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Государственной Думы в регионах и повышаются требования к ее качеству», — написано в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Авторы инициативы напомнили, что в поправках к конституции РФ были прописаны дополнительные социальные гарантии для граждан, а также усилены возможности парламентского контроля, что в совокупности расширяет полномочия депутатов Государственной Думы и сенаторов.

Депутаты предложили повысить зарплаты помощникам с 300 тысяч рублей до 387 тысяч рублей. Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объеме в 2022 году — 761,4 миллиона рублей, в 2023 году — 794,8 миллиона рублей, в 2024 году — 822,4 миллиона рублей.