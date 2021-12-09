НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутаты Госдумы повысят зарплаты помощникам

Источник:
Sibnet.ru
580 9
Фото: © пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы приняли решение повысить зарплаты своим помощникам с 300 тысяч до 387 тысяч в связи с увеличившейся нагрузкой на парламент — документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

«С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Государственной Думы в регионах и повышаются требования к ее качеству», — написано в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Авторы инициативы напомнили, что в поправках к конституции РФ были прописаны дополнительные социальные гарантии для граждан, а также усилены возможности парламентского контроля, что в совокупности расширяет полномочия депутатов Государственной Думы и сенаторов.

Депутаты предложили повысить зарплаты помощникам с 300 тысяч рублей до 387 тысяч рублей. Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объеме в 2022 году — 761,4 миллиона рублей, в 2023 году — 794,8 миллиона рублей, в 2024 году — 822,4 миллиона рублей.

Еще по теме
Кремль исключил воссоздание СССР
Антиваксеров в Кремле обвинили в стремлении уничтожить народ
Переговоры Путина и Байдена пройдут по защищенной связи
Байден отказался признавать путинские «красные линии»
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Швеи в колонии примерили платья в стиле рококо и Голливуд. ФОТО
Трехлетняя травля одноклассницы в Тогучине дошла до СК
«Черная пурга» в Норильске привела к массовой аварии
Лоукостер Citrus будет базироваться в Омске
Самое популярное
Россия заблокировала анонимную сеть Tor
Россия ограничит использование старых автомобилей
Ученый случайно искривил пространство и время
Китайский луноход заметил на горизонте «таинственный дом»
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Disobedient

Еще один кокаиновый наркоман.))) Понимаю еще когда содержанок своих министрами обороны в ес назначают....

Uynachalnica

В ответ не Украину стирать с земли будут, а СШП!
Sibnet.Ru