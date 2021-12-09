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Лоукостер Citrus будет базироваться в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group — Citrus будет базироваться в аэропортах Казани и Омска, сообщает пресс-служба компании.

При выборе «домашних» аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. По оценке Citrus, cложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. К тому же, ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового перевозчика.

«Например, Казань по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в 3-4 раза меньше. Появление новой авиакомпании значительно улучшит транспортную доступность в этих городах, свяжет их напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно», — сказал гендиректор Citrus Григорий Давыдов.

Полностью маршрутная сеть перевозчика еще не финализирована, Citrus продолжает вести переговоры с рядом аэропортов. Citrus уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска.

Парк Citrus будет полностью состоять из новых комфортабельных воздушных судов Airbus A320neo. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.

В названии Citrus два составляющих — city (город) и Russia (Россия). Основным цветом, который будет использовать авиакомпания в раскраске самолетов, станет розовый.

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Омск #Авиа
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