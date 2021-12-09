Путин рассказал о впечатлениях от разговора с Байденом

Президент России Владимир Путин назвал разговор с американским коллегой Джо Байденом очень открытым, предметным и конструктивным.

«Я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона», — цитирует ТАСС Путина. «У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное», — отметил президент России.

Российский лидер отметил, что обсудил с Байденом темы безопасности, расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины, взаимодействие в киберсфере, иранскую проблему.

«Говорили по ряду других вопросов, по нормализации дипломатических связей и так далее. В общем, действительно говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам», — сказал Путин.

Он заявил, что они с Байденом констатировали продвижение диалога стран по кибербезопасности. По его словам, «налажен конструктивный диалог, он идет, созданы соответствующие структуры». «Налажен обмен информацией, и он носит позитивный характер и дает положительные результаты», — пояснил президент России.

Президент России сообщил, что Москва за несколько дней подготовит предложения по вопросам безопасности и передаст их США. «Это тема отдельного разговора. Мы договорились, что мы продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно, обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет», — уточнил российский лидер.