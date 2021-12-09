Семью пьяных авиадебоширов задержали в Толмачево

Муж и жена в бизнес-классе рейса Бишкек-Новосибирск напились, матерились, а потом жена ударила полицейского, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отдел полиции поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борт воздушного судна сообщением Бишкек – Новосибирск требуются сотрудники полиции.

Полицейские задержали мужчину и его супругу, которые во время перелета бизнес-классом выпивали и мешали пассажирам. При этом правонарушитель выражался нецензурной бранью и на требования экипажа прекратить противоправные действия не реагировал.

Во время задержания мужчины его жена ударила кулаком по спине сотрудника патрульно-постовой службы полиции. В отношении гражданина составлены административные протоколы по статьям 20.1, 20.20, 20.6.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

«В настоящее время органами Следственного комитета Российской Федерации решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ударившей полицейского пассажирки», — сказала Волк.