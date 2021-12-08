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Накопительную пенсию заморозили до 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Документ опубликован на сайте правительства.

В таком режиме пенсионные накопления не формируются, граждане не могут распорядиться накопительной частью пенсии. Отмечается, что продление моратория необходимо в целях обеспечения бюджетной стабильности.

Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей. Ранее предполагалось, что мораторий закончится в 2023 году.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян впервые были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

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Экономика #Деньги
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