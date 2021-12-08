«Яндекс» показал новую умную колонку

«Яндекс» представил «Станцию» второго поколения. Умный гаджет получил новый дизайн, а также ряд улучшений звука, сообщает пресс-служба компании.

Устройство имеет два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт. Кроме того, разработчики «Станции» второго поколения установили акустическую решетку апериодической структуры, которая меньше искажает звук.

Колонка получила более тонкий силуэт и светящуюся панель наверху. «Станция» также может похвастать технологией room correction, которая призвана компенсировать негативные акустические эффекты помещения.

Второе поколение популярной колонки способно подключаться к устройствам умного дома без интернета. Кроме этого, теперь она умеет управлять умными розетками и выключателями и поддерживает современный протокол Zigbee.

В линейке сразу четыре фирменных цвета: антрацит, кобальт, песочный и медный. Ожидается, что «Станция» второго поколения станет доступна для покупки в начале 2022 года, тогда же станет известна ее цена.