Renault и Lada получили разное количество бензина на заводе

АвтоВАЗ заливает в выпускаемые в Тольятти автомобили Renault и Lada разное количество топлива — от 4,7 до 9,6 литра.

Отечественным Largus и XRay положено по 4,8 литра, а моделям французской марки — Logan и Sandero, — по 9,6 литра, сообщается в группе Avtograd news в соцести «ВКонтакте» .

Во внедорожники Niva Travel заливают по 7 литроа, а в классические Niva Legend — 7,1 литра. Lada Granta получают 4,7 литра бензина с завода. Баки заполняются топливом АИ-95.

На официальном сайте Lada говорится, что в автомобиль при предпродажной подготовке заливается около 2 литра бензина, чтобы покупатель смог доехать до ближайшей заправки.