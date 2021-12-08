Илон Маск официально стал бездомным

Американский миллиардер и основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск продал все свои дома и официально стал бездомным.

Предприниматель продал виллу площадью 1,4 тысяч квадратных метров неизвестному покупателю за 30 миллионов долларов. Этот особняк в Калифорнии в районе залива Сан-Франциско был последним домом Маска, передает Fox Business.

Поместье было выстроено в 1912 году графом Кристианом де Гинье, которые переехал в США после женитьбы на американской наследнице крупного состояния времен золотой лихорадки. Маск приобрел дом в 2017 году.

Избавиться от всей недвижимости Илон Маск пообещал в мае 2020 года. Тогда он заявил, что намерен продавать почти все свое имущество. К марту 2021 года бизнесмен реализовал всю крупную недвижимость за исключением столетнего особняка в Калифорнии.