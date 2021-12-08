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США назвали причину атомной бомбардировки России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Вашингтон может применить ядерное оружие против России, если конфликт на территории Донбасса обострится, заявил американский сенатор Роджер Уикер.

По словам политика, если Россия вторгнется на территорию Украины, подобный сценарий нельзя будет исключать. Вашингтон готов на полномасштабный конфликт с Россией, подчеркнул республиканец, передает The Independent.

«Военные действия могут включать в себя то, что наши корабли войдут в Черное море. Мы также можем участвовать в боях на земле, я бы этого не исключал. Знаете, мы не исключаем и использование ядерного оружия», — сказал сенатор.

Запад ранее обвинил Москву в подготовке полномасштабного вторжения на Украину. Россия официально отвергла все обвинения. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российские войска перегруппировываются исключительно на своей территории.

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Политика #Мир
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