Кремль исключил воссоздание СССР

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве не являются попыткой воссоздания Советского Союза, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая ранее заявила, что российский лидер Владимир Путин пытается возродить СССР.

«Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, и как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что на пространстве бывшего СССР уже давно существуют интеграционные процессы с разной скоростью развития. В качестве примеров Песков привел СНГ, союзное государство Москвы и Минска, а также Евразийский экономический союз.

«На пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства, и на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства», — подчеркнул он.