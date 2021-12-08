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Кремль исключил воссоздание СССР

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве не являются попыткой воссоздания Советского Союза, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая ранее заявила, что российский лидер Владимир Путин пытается возродить СССР.

«Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, и как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что на пространстве бывшего СССР уже давно существуют интеграционные процессы с разной скоростью развития. В качестве примеров Песков привел СНГ, союзное государство Москвы и Минска, а также Евразийский экономический союз.

«На пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства, и на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства», — подчеркнул он.

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Политика #Россия #Мир
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