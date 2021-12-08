Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил социал-демократу Олафу Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером.

Глава немецкого правительства избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Шольц получил 395 голосов депутатов, против проголосовали 303

В Германии именно канцлер определяет политику Германии. В новый кабмин Германии войдет Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия. Первое заседание правительства состоится в течение вечера.

Главой МИД в новом кабинете станет известная критикой в адрес России Анналена Бербок, руководителем ведомства по делам экономики и климата, а также вице-канцлером — Роберт Хабек. Минфин достанется главе либералов Кристиану Линднеру, Минобороны — представительнице социал-демократов Кристине Ламбрехт.