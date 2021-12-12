Аналитик назвал три точки мира, где может начаться война

Украина, Тайвань и Иран могут стать местами, где в ближайшем будущем могут развернуться масштабные боевые действия, считает политический обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сеиб.

«США и их союзники переживают опасное время — возможно, даже еще более опасный, чем кажется многим американцам», — приводит РИА Новости и выдержки из статьи.

Первым среди вероятных конфликтов Сеиб назвал «вторжение» России на Украину. В качестве аргумента он назвал сосредоточение российских военных у границы с Украиной.

По его словам, войны может разразиться из-за Тайваня. «Председатель КНР Си Цзиньпин — последний в ряду китайских лидеров, которые ясно сигнализировали о своих намерениях поставить Тайвань под контроль Пекина», — говорится в публикации.

Третья «угроза» — вероятность срыва переговоров по иранской ядерной программе. «Из агрессивной позиции Ирана на переговорах в сочетании с усиленным обогащением урана следует, что Тегеран полон решимости как минимум достичь ядерного порога», — считает Сеиб.

Он допустил, что США смирятся с ядерным статусом Ирана, но исключил, что такое положение устроит Израиль. «А это значит, что перспектива военных действий с каждым днем становится все острее», — подытожил Сеиб.