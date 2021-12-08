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Новосибирские власти заявили о вакцинации миллиона жителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более миллиона жителей Новосибирской области завершили вакцинацию от коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

В регионе однократно вакцинированы более 1 миллиона и 273 тысяч человек, завершили вакцинацию 1 миллион и 84 тысячи жителей.

Ежедневно в Новосибирской области прививаются более 20 тысяч человек. На этой неделе в регион поступило 12 тысяч комплектов «Спутника V» и более 17 тысяч комплектов препарата «ЭпиВакКорона».

Численность населения Новосибирской области, по данным Госкомстата России на 2021 год, составляет 2 миллиона и 785 тысяч человек.

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