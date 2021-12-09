Блогер стал самым обсуждаемым музыкантом в «Одноклассниках»

«Одноклассники» подвели итоги 2021 года и определили музыканта, которого чаще других обсуждали в соцсети, сообщила пресс-служба ОК.

Среди музыкантов самым упоминаемым стал рэп-исполнитель Dava и эстрадный певец Филипп Киркоров в связи с эпатажным появлением на музыкальной премии.

В топ также вошли певица Полина Гагарина и Пелагея, блогер и музыкант Даня Милохин, артисты Валерий Меладзе, Artik & Asti, Манижа, Леонид Агутин.

Самой обсуждаемой зарубежной певицей стала Дженнифер Лопес – пользователи активнее всего обсуждали её воссоединение и роман с Беном Аффлеком.