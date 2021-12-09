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Блогер стал самым обсуждаемым музыкантом в «Одноклассниках»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dava_m, instagram.com/dava_m

«Одноклассники» подвели итоги 2021 года и определили музыканта, которого чаще других обсуждали в соцсети, сообщила пресс-служба ОК.

Среди музыкантов самым упоминаемым стал рэп-исполнитель Dava и эстрадный певец Филипп Киркоров в связи с эпатажным появлением на музыкальной премии.

В топ также вошли певица Полина Гагарина и Пелагея, блогер и музыкант Даня Милохин, артисты Валерий Меладзе, Artik & Asti, Манижа, Леонид Агутин.

Самой обсуждаемой зарубежной певицей стала Дженнифер Лопес – пользователи активнее всего обсуждали её воссоединение и роман с Беном Аффлеком.


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Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

Denis CENTR

Ничего, пройдёт лет 5 и будете скучать по такой инфляции (8,4%). За 20 с лишним лет неужели вы не разобрались...

bombas1

как этому аутисту вообще разрешают рот на публике открывать. Такое чувство что у них у власти одни маразматичные...

Иркут 69

Проще всего назвать главную проблему, подойдя к зеркалу...
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