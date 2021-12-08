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Депутаты предложили продавать таблетки поштучно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аптеки должны продавать лекарственные препараты поштучно (без нарушения первичной упаковки) по требованию покупателя, с таким предложением выступили депутаты Госдумы.

Если граждане смогут покупать медикаменты не упаковками, а блистерами или ампулами, то не будут переплачивать за лекарства, количество которых в упаковке «нередко превышает необходимый минимум в рамках рекомендованного врачами курса лечения», цитирует RT письмо депутатов Ярослава Нилова и Станислава Наумова министру здравоохранения.

Сейчас приказ Минздрава №403н от 11.07.2017 разрешает аптекам нарушать вторичную (потребительскую) упаковку в случае, если количество указанного в рецепте препарата или при отпуске безрецептурных лекарств меньше содержащегося в целой упаковке.

Но практика и личные свидетельства граждан в обращениях показывают, далеко не все аптечные учреждения идут навстречу покупателям, предпочитая в большинстве случаев реализовывать лекарства целыми упаковками.

«Просим вас дать поручение рассмотреть возможность внесения изменения в указанный приказ №403н с тем, чтобы обязать аптечные учреждения продавать лекарственные препараты поштучно (без нарушения первичной упаковки) по требованию покупателя», — говорится в тексте обращения.

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Жизнь #Законы #Здоровье
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