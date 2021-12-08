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«Одноклассники» составили топ самых обсуждаемых персон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Пользователи социальной сети «Одноклассники» больше всего в 2021 году обсуждали телеведущего Максима Галкина, сообщила пресс-служба ОК.

Пик обсуждений Галкина пришелся на 18 июня. В тот день телеведущий принимал поздравления с юбилеем.

На второе место вышла телеведущая и актриса Ольга Бузова после своего дебютного выступления на сцене МХАТа имени Горького. В прошлом году артистка возглавляла топ популярных музыкантов в ОК.

Также в топ-10 самых обсуждаемых ведущих и актеров в «Одноклассниках» попали Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Ирина Горбачева, Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Мария Шукшина, Сергей Бурунов.

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