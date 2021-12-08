Уволенная за стриптиз учительница удалила страницу в Instagram

Учительница русского языка и литературы Виктория Каширина после увольнения в связи с стриптизом удалила страницу в соцсетях, которая и стала причиной проблем.

Учительница русского языка и литературы преподавала в онлайн-гимназии. На своей странице в соцсетях она выкладывала видеоролики со стриптизом, которым она увлекается. Ученица показала видео маме, а та пожаловалась директору. В итоге учительниц уволили за аморальное поведение.

Фото : © кадр из видео

Часть родителей и подписчиков поддержала молодую учительницу, а часть согласилась, что аккаунт с таким контентом лучше держать закрытым.

После того, как она рассказала о своих проблемах в СМИ, девушка решила удалить страницу в Instagram, где выкладывала видеоролик. На одном из них она пришла в квартиру и постепенно разделась до нижнего белья, а потом стала танцевать.