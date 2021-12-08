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Греф назвал «чушью» заявления о запрете конвертации рубля

Источник:
ТАСС
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Фото: © World Economic Forum

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «несусветной чушью» заявления западных СМИ о готовящихся новых финансовых санкциях против России, в частности, ограничивающих конвертирование рубля.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что США и их европейские союзники рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ, направленных против ряда кредитных организаций и Российского фонда прямых инвестиций и ограничивающих конвертирование рубля в случае «нападения России на Украину»

«Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают», — приводит ТАСС слова Грефа.

Глава Сбербанка отметил, что «такие прогнозы могут напугать их самих». «Не хочу даже комментировать, под этим нет никакого реального основания. Никогда не слышал, что кто-то планирует подобное. Но если даже захотят сделать, то сделать это просто невозможно», — сказал Греф.

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