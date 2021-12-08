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Озеро издало звуки из «Звездных войн»

Источник:
Sibnet.ru
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Озеро Стимбот издало «невероятные» звуки — видео опубликовано в Twitter службы парков и дикой природы Колорадо.

«Через пять секунд вы услышите невероятные звуки льда в государственном парке Стимбот-Лейк (звучит как "Звездные войны")», — говорится в описании к видео.

Звук связан с погодным явлением, когда колебания температуры приводят к расширению или сжатию льда. Это, в свою очередь, вызывает образование в нем трещин, из-за чего и возникает подобный звук, объяснил телеканал CBS.

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