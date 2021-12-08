Озеро издало звуки из «Звездных войн»

Озеро Стимбот издало «невероятные» звуки — видео опубликовано в Twitter службы парков и дикой природы Колорадо.

«Через пять секунд вы услышите невероятные звуки льда в государственном парке Стимбот-Лейк (звучит как "Звездные войны")», — говорится в описании к видео.

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Make it to the 5 second mark to hear INCREDIBLE sounds of the ice at Steamboat Lake state park (sounds like Star Wars tbh). pic.twitter.com/yEyY3uhs5Z — Colorado Parks and Wildlife (@COParksWildlife) December 2, 2021

Звук связан с погодным явлением, когда колебания температуры приводят к расширению или сжатию льда. Это, в свою очередь, вызывает образование в нем трещин, из-за чего и возникает подобный звук, объяснил телеканал CBS.