Бурятская боксерша решила продать подаренное за медаль стадо баранов

Спортсменке из Бурятии Людмиле Воронцовой, занявшей второе место на Чемпионате России по боксу среди женщин подарили стадо баранов, сообщила спортсменка в Instagram.
«Кому чемпионских барашек? Друзья, всем привет! Как многие из вас знают, я родом из Джиды! За чемпионат мира фермеры района подарили мне стадо барашек, которые были выращены в степях моего родного края. Хочу продать их под заказ в любом виде и количестве! Цена договорная!», — написала Воронцова.
В 2019 году спортсменка стала серебряным призером чемпионата мира по боксу, уступив первое место представительнице Филиппин. Недавно Людмила Воронцова взяла серебро в весовой категории до 57 килограммов Чемпионата России по боксу в Челябинске.
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