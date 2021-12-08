Бурятская боксерша решила продать подаренное за медаль стадо баранов

Спортсменке из Бурятии Людмиле Воронцовой, занявшей второе место на Чемпионате России по боксу среди женщин подарили стадо баранов, сообщила спортсменка в Instagram.

«Кому чемпионских барашек? Друзья, всем привет! Как многие из вас знают, я родом из Джиды! За чемпионат мира фермеры района подарили мне стадо барашек, которые были выращены в степях моего родного края. Хочу продать их под заказ в любом виде и количестве! Цена договорная!», — написала Воронцова.

В 2019 году спортсменка стала серебряным призером чемпионата мира по боксу, уступив первое место представительнице Филиппин. Недавно Людмила Воронцова взяла серебро в весовой категории до 57 килограммов Чемпионата России по боксу в Челябинске.