Елку начала ХХ века покажут новосибирцам

Музей Новосибирска в четверг откроет новогоднюю выставку «Дом, где я», на которой новосибирцы смогут насладиться дореволюционной атмосферой праздника, сообщает учреждение.

Выставка, которая перенесет посетителей в дореволюционные дома горожан, откроется в музее «Контора инженера Г.М. Будагова» на улице Большевистская, 7 и будет работать до 14 января. Необходима сменная обувь.

Атмосфера выставки перенесет ее посетителей в ново-николаевский дом, где ожидают праздник. Гости дома попадут в гостиную начала ХХ века, оценят приготовления к новогоднему празднику, подлинную столовую мебель, старинный граммофон, ажурный занавес.

Здесь же можно будет увидеть дореволюционные новогодние открытки, рождественские игрушки и нарядную посуду, а также мужской сюртук хозяина дома, зимнее пальто и нарядное платье хозяйки.

Гостям представится возможность сделать ретро фотографии в интерьере выставки, примерить реплики старинных дамских нарядов. Каждый сможет почувствовать аромат и вкус приближающегося торжества, загадать желание возле елки, наряженной по моде начала ХХ века.