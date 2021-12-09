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Елку начала ХХ века покажут новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Музей Новосибирска в четверг откроет новогоднюю выставку «Дом, где я», на которой новосибирцы смогут насладиться дореволюционной атмосферой праздника, сообщает учреждение.

Выставка, которая перенесет посетителей в дореволюционные дома горожан, откроется в музее «Контора инженера Г.М. Будагова» на улице Большевистская, 7 и будет работать до 14 января. Необходима сменная обувь.

Атмосфера выставки перенесет ее посетителей в ново-николаевский дом, где ожидают праздник. Гости дома попадут в гостиную начала ХХ века, оценят приготовления к новогоднему празднику, подлинную столовую мебель, старинный граммофон, ажурный занавес. 

Здесь же можно будет увидеть дореволюционные новогодние открытки, рождественские игрушки и нарядную посуду, а также мужской сюртук хозяина дома, зимнее пальто и нарядное платье хозяйки.

Гостям представится возможность сделать ретро фотографии в интерьере выставки, примерить реплики старинных дамских нарядов. Каждый сможет почувствовать аромат и вкус приближающегося торжества, загадать желание возле елки, наряженной по моде начала ХХ века.

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Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

Denis CENTR

Ничего, пройдёт лет 5 и будете скучать по такой инфляции (8,4%). За 20 с лишним лет неужели вы не разобрались...

bombas1

как этому аутисту вообще разрешают рот на публике открывать. Такое чувство что у них у власти одни маразматичные...

Иркут 69

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