Крупнейшие киносети России отказались выводить в прокат «Елки 8»

Фильм «Елки 8» может столкнуться с трудностями в широком прокате из-за того, что сразу четыре крупные киносети отказали брать картину в прокат.

Продюсеры новогодней комедии «Елки 8» запланировали онлайн-премьеру на платформе ivi 30 декабря, а в кинотеатрах фильм стартует 16 декабря.

Киносети «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар» усомнились в коммерческом потенциале проекта из-за слишком короткого промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами и готовы показывать картину при условии ее выхода в Сети не ранее чем через шесть недель, сообщает «Ъ».

«Киносети еще в 2020 году заявили дистрибуторам, что не будут выпускать «ничего, где нет "окна" между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель», а создатели "Елок" не стали согласовывать с кинотеатрами новый подход», сообщил изданию источник на кинорынке.

Сюжет восьмой части франшизы не раскрывается. Главные роли вновь достались Ивану Урганту и Сергею Светлакову. Кроме них в «Елках» снимаются Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас и Татьяна Орлова.

«События, которые развернутся в этом фильме, не могли бы происходить ни в первой, ни во второй, ни даже в последней части. Время изменилось, поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых "Елках" станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи», — сказал о фильме Сергей Светлаков.