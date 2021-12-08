Детали для бионических протезов будут изготавливать в Улан-Удэ

Комплектующие для бионических протезов рук для детей и взрослых будут производить «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» по заказу компании «Моторика», сообщает правительство региона.

На приборостроительном объединении в Улан-Удэ будут изготавливать опытные партии деталей для механического узла бионического протеза INDY4.

Как отмечают представители «Моторики», новая площадка позволит сократить время на логистику и гарантийное обслуживание протезов для конечных пользователей в Дальневосточном федеральном округе и обеспечит экспортные возможности. Открытие новых локальных площадок станет дальнейшим этапом масштабирования «Моторики».

«Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (У-У ППО) — крупное машиностроительное предприятие Республики Бурятии. По итогам размещения «Моторикой» может быть принято решение о дальнейшем производстве деталей и узлов для других протезов на предприятии.