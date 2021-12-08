Новый спортивный телеканал «Удар» появится в Wink

Новый спортивный канал под названием «Удар» появится в видеосервисе Wink c января 2022 года и будет сосредоточен на трансляциях кулачных боев.

Ядром наполнения телеканала станет широкая линейка единоборств с фокусом на кулачные бои от ведущих российских и мировых промоушенов, а также контент поп-MMA. При этом основой канала станет именно национальный контент, сообщает TV News.

Уже подписаны эксклюзивные контракты с Top Dog, Наше дело, Mahatch. В скором времени этот список пополнится всемирно известным мировым промоушеном.

Канал будет распространяться в сетях операторов платного телевидения в России, но в дальнейшем его охват планируется расширить на страны СНГ.

Смотреть «Удар» можно с января 2022 года на цифровых платформах. Стратегическим партнером телеканала в России станет видеосервис Wink, включая абонентскую базу IPTV «Ростелекома».